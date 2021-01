Als je iemand vraagt om de meest iconische PlayStation 3 exclusives op te sommen, zal je vast grote namen horen zoals God of War, Uncharted, The Last of Us en nog veel meer. We kregen dan immers vele blockbusters voorgeschoteld, maar je mag niet vergeten dat ook kleinere games een plaats vonden op de console.

Puppeteer is een PlayStation 3 exclusive die misschien wat onopgemerkt is gebleven. De game is minder bekend, maar wel erg geliefd bij de fans. En misschien wordt de game in de toekomst zelfs nieuw leven ingeblazen… Gavin Moore, de maker van de game, werkte de voorbije tijd vooral aan Demon’s Souls, maar aangezien die game nu af is, werd hem gevraagd of hij eventueel nadenkt over een Puppeteer 2.

Zijn antwoord ging als volgt:

“Yes but that is not my decision. I’d rather do a Puppeteer 2. There are many stories to be told.”

Uiteraard is dit geen officiële bevestiging, want Sony moet dit project eerst goedkeuren. Maar wij zeggen alvast geen ‘nee’ hiertegen!