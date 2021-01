Om goede games te maken, heb je vaak slechts één persoon nodig. Verschillende eenmansstudio’s bewezen dit al in het verleden, denk zo maar bijvoorbeeld aan Undertale of Stardew Valley. Hidden Fields is zo een studio, onder leiding van creatieveling Michel Ziegler. Die studio is trots om ons “Mundaun” te mogen voorstellen, een atmosferische én handgetekende horrortitel die binnenkort zal verschijnen.

Mundaun is sterk geïnspireerd door allerlei folklore en vertelt het verhaal van een jongeman die naar de Alpen reist om het mysterie achter de dood van zijn grootvader te ontrafelen. Die tocht is niet zonder gevaren, want hij komt hierbij in aanvaring met een kwaadwillig wezen… Ziegler zelf staat te popelen om zijn game op het publiek los te laten.

It’s exciting to finally have a release date and share the experience of Mundaun with the passionate community that has been following the game over the past several years. The Alps hold a special importance to me and everything from the game’s story to the hand-pencilled characters and environments celebrate the remarkable culture of the Swiss region of Grisons.