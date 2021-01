Na jaren van ontwikkelen verscheen vorig jaar Ghost of Tsushima, een goed gewaardeerde game die zeker een vervolg mag krijgen. Of Sucker Punch en Sony dat gaan doen is niet officieel aangekondigd, maar een nieuwe vacature bij de ontwikkelaar lijkt er enigszins naar te hinten.

De studio uit Seattle is op zoek naar een combat designer, zo staat op de website van de ontwikkelaar te lezen. Niets bijzonders op zich, maar een vereiste is dat de nieuwe werknemer Ghost of Tsushima gespeeld moet hebben en moet begrijpen hoe de combat systemen in die game werken.

Dat is natuurlijk een logische vereiste als je dat systeem opnieuw wilt gebruiken en wilt gaan uitdiepen voor bijvoorbeeld een vervolg. Ook kan het gaan om een onaangekondigde uitbreiding voor de game uit 2020, maar dat is voor nu afwachten.

Desalniettemin lijkt dit een eerste goede hint naar Ghost of Tsushima 2 te zijn, maar of het er ook daadwerkelijk van komt is op dit moment niet zeker. We houden je op de hoogte!