Op 11 februari 2021 komt Little Nightmares II uit. Ontwikkelaar Tarsier Studios en uitgever Bandai Namco hebben alvast een demo uitgebracht, zodat iedereen een voorproefje van de game kan krijgen. De Little Nightmares II demo is nu beschikbaar in de PlayStation Store. Dit is overigens een andere demo dan die wij hebben gespeeld in onze Little Nightmares II preview.

In deze demo trek je namelijk de wildernis in en moet je uit de handen van de bloeddorstige jager zien te blijven. In eerdere trailers hebben we al beelden van dit level te zien gekregen. Je kunt de Little Nightmares II demo hier vinden. Wil je meer over de game weten? Lees dan ons “De games van 2021: Little Nightmares II” artikel voor een kort overzicht.