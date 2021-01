Grand Theft Auto V heeft heel wat memorabele scenes, maar om wat voor reden dan ook, heeft het YouTube-algoritme meermaals besloten om een specifieke scene uit te lichten. We hebben het dan over de scene waarin Lamar en Franklin elkaar beledigen. Nou klopt dat niet echt natuurlijk. Lamar gaat vooral los en Franklin heeft niet echt een weerwoord. De scene in kwestie is zelfs een meme geworden en keert nu opnieuw terug in de spotlights.

De originele stemacteurs Gerald ‘Slink’ Johnson (Lamar) en Solo Fonteno (Franklin) hebben de scene namelijk in het echt nagespeeld. Het resultaat zie je in de video hierboven. Het filmpje fungeert als een teaser voor een online serie genaamd ‘GTA V Real-Life Comparisons’, waarin Slink de hoofdrol speelt. Zoals de naam al aangeeft, worden de verschillen tussen Los Santos en diens inspiratiebron Los Angeles met elkaar vergeleken.