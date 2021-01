Electronic Arts maakt al een aantal jaren Star Wars-games en de veronderstelling was dat ze hiermee door zouden blijven gaan. Het blijkt nu echter dat de licentie niet (langer) uitsluitend voor de Amerikaanse uitgever is, want Lucasfilm Games en Ubisoft hebben aangekondigd samen te gaan werken voor een openwereld Star Wars-game.

De game zal gemaakt worden door Ubisoft Massive Entertainment, die we kennen van The Division. Dit is ook de eerste keer dat er een non-EA studio bij een Star Wars-game ontwikkeling betrokken is sinds Lucasfilm door Disney werd opgekocht in 2012. Daarmee komt er een einde aan de exclusieve samenwerking tussen hen en EA.

Het gaat overigens nog wel even duren vooraleer de Star Wars-game van Massive Entertainment uitkomt, want de ontwikkelaar is nu op zoek naar mensen voor het project. Julian Gerighty, director van The Division 2 en The Crew, zal creative director voor deze game zijn. De ontwikkelaar gebruikt voor de titel hun eigen Snowdrop engine.

Verdere details zijn niet bekend en naar verwachting zal het nog wel even duren. Interessant is wel dat EA en Lucasfilm een deal voor 10 jaar hadden, maar die tijd is nog niet volgemaakt. Dit kan betekenen dat de deal eerder is stopgezet, wat de weg vrij heeft gemaakt voor Ubisoft om hier op te duiken.

EA zal overigens wel Star Wars-games blijven maken, gezien ze een belangrijke partner voor Disney zijn. Zo zegt Sean Shoptaw van Disney desgevraagd tegen Wired het onderstaande:

“EA has been and will continue to be a very strategic and important partner for us now and going forward. But we did feel like there’s room for others.”

Dit klinkt een beetje alsof men er meer uit wil halen en daarvoor hebben ze de licentie vrijgesteld voor meer partijen, waardoor Ubisoft nu ook mee gaat doen.