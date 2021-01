Sinds afgelopen november mogen we lekker knallen in Call of Duty: Black Ops Cold War, maar de echte fanatiekelingen onder ons missen misschien wel iets heel belangrijks: Ranked Play.

Deze modus is jaren terug geïntroduceerd en is sindsdien vaste prik bij elke nieuwe game, maar is altijd opvallend afwezig bij de daadwerkelijke launch. Ook op Reddit speelt deze vraag, maar het hoge woord is er dan eindelijk uit: Ranked Play zal ook in Black Ops Cold War zijn opwachting maken.

Dit bevestigt een Treyarch developer in de comments in het bovenstaande Reddit bericht. Hij/zij weet op dit moment nog geen specifieke datum te geven, maar het geeft de hardcore Call of Duty-fans in ieder geval weer iets om naar uit te kijken.