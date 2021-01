Studio’s vinden tegenwoordig weinig leuker dan de fans plagen en hinten naar komende uitbreidingen, zo ook Treyarch, de ontwikkelaar die verantwoordelijk is voor Call of Duty: Black Ops Cold War. In een bericht op Twitter heeft de studio namelijk een teaser geplaatst voor een nieuwe map in de geliefde Zombies modus.

De tekst bij het bericht luidt: “Projekt Endstation was only the beginning.” en daaronder kun je een afbeelding zien met daarop verschillende teksten, zoals “M. This is the place I spoke of, Omega Outpost 25” en “Omega Portal Chamber. This is where the portal is maintained to the Dark Aether.”. De tweet sluit af met ‘#Zombies’, wat dus doet vermoeden dat het hier gaat om een nieuwe map.

Wanneer weten we meer? Daarvoor zullen we de volgende stap van Treyarch moeten afwachten, die we – volgens de afbeelding – ‘spoedig’ mogen verwachten.