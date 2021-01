Los van de technische gebreken doet Cyberpunk 2077 ook een aantal dingen héél erg goed, waaronder de sfeer van de stad Night City, waar de game zich afspeelt. Vorig jaar kon CD Projekt RED al vertellen dat de map kleiner zou zijn dan die van The Witcher 3: Wild Hunt. Hoe groot is de wereld dan precies? Nou, de knappe koppen bij Twinfinite hebben de meetlinten erbij gepakt en het voor ons uitgezocht.

Dit hebben ze gedaan door het speelbare gebied op te delen in twee losstaande rechthoeken, en met dat als basis konden ze meten en met wat rekenkunde bepalen hoe groot de wereld ongeveer is. De uitkomst? Qua oppervlakte komt Night City uit op een oppervlakte van afgerond 43.5 km².

Zodoende is de wereld inderdaad net iets kleiner dan The Witcher 3 (inclusief Toussaint) met zijn 53.8 km², maar wel groter dan Ghost of Tsushima, die in totaal 28.5 km² beslaat. De game is daarnaast ook vergeleken met Grand Theft Auto V, Kingdom Come: Deliverance en Marvel’s Spider-Man.