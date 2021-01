De releasedatum van Returnal komt langzaam maar zeker dichterbij en dat is voor Housemarque reden om meer over de PlayStation 5-exclusive te vertellen. De ontwikkelaar maakt duidelijk dat hun nieuwe game namelijk niet zomaar een simpele shooter is.

Volgens Housemarque biedt Returnal een unieke mix van gameplay stijlen. Zo biedt het snelle arcade-schietactie, maar ook exploratie. Voor het knallen heb je verschillende wapens tot je beschikking en tijdens het avontuur zal je verschillende upgrades hiervoor kunnen vinden, die je zelfs kunt ‘stacken’. Daarmee krijg je weer unieke schietijzers tot je beschikking. Er zijn tien verschillende basiswapens die kunnen worden uitgebreid met in totaal negentig aanpassingen, die ieder weer drie levels hebben. Er zijn ook nog tien alternatieve vuurmodi aanwezig.

Je kunt tevens verschillende abilities vinden, waarmee je je voordeel kunt doen. Als je echter doodgaat, dan kun je deze voor een groot deel kwijtraken. Degene die overblijven gaan wat langer mee, maar de dood voorkomen is dus belangrijk wil je meer uit jezelf kunnen halen. Daar staat wel tegenover dat lang niet alle loot die je kunt vinden ook gelijk voordelen oplevert. Sommige items hebben zowel positieve als negatieve effecten, waardoor er dus een ‘risk versus reward’ element in de game zit.

Hoe dit er allemaal uitziet in de game zelf, kan je in de onderstaande video bekijken.