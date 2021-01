Take-Two dacht vorig jaar november goede zaken te hebben gedaan, nadat zij een bod hadden uitgebracht op Codemasters. Alles leek rond te zijn, totdat EA om de hoek kwam kijken. De Amerikaanse uitgever stak hier namelijk een maand later een stokje voor door meer te bieden.

Als resultaat daarvan heeft Take-Two nu officieel hun bod teruggetrokken. De bekende uitgever laat weten dat zij op zoek blijven naar andere ontwikkelaars om aan zich te binden. Zij zullen echter dus niet nog een bod doen om alsnog Codemasters op te kopen.

“Take-Two remains a highly disciplined organization and, with its strong balance sheet, will continue to pursue selectively organic and inorganic opportunities that are designed to enhance the Take-Two’s long-term growth and deliver results to its shareholders.”