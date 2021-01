Sony laat elke maand weten welke games er de maand daarvoor het meest zijn verkocht in de digitale winkel van de PlayStation. Er is nu echter een nieuw jaar begonnen en daarom doet het Japanse bedrijf het deze keer anders. Ze laten nu weten welke titels er het meest zijn verkocht in het jaar 2020.

Voor zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5 geldt dat het de bekende grote titels zijn, die vorig jaar het meest zijn aangeschaft in de PlayStation Store. Voor PlayStation VR was het Beat Saber die het meest over de digitale toonbank ging. De volledige lijsten zijn als volgt:

PlayStation 5

Call of Duty: Black Ops Cold War Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Assassin’s Creed Valhalla FIFA 21 Demon’s Souls Watch Dogs: Legion Immortals Fenyx Rising NBA 2K21 Next Generation Sackboy: A Big Adventure Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

PlayStation 4

FIFA 21 FIFA 20 Grand Theft Auto V Call of Duty: Modern Warfare Call of Duty: Black Ops Cold War Minecraft NBA 2K20 The Last of Us: Part II The Witcher 3: Wild Hunt Red Dead Redemption 2

PlayStation VR