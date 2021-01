Over iets minder dan een week is het zover en kunnen liefhebbers van de Hitman-franchise aan de slag met het nieuwste deel. Hitman III bouwt verder op de twee voorgaande delen uit deze trilogie en het verhaal gaat dan ook verder waar het gebleven is. Het aankomende deel belooft duisterder te zijn dan de voorgaande titels en daar wordt wat meer over verteld in de onderstaande nieuwe video.

In deze video komen de main en lead writers van Hitman III aan het woord en zij vertellen meer over de manier van schrijven voor Hitman III. In het eerste deel werden er veel personages, locaties en meer geïntroduceerd en daardoor was deze informatie minder goed zichtbaar. Langzaam maar zeker zijn deze aspecten van het verhaal steeds belangrijker geworden en dit komt in het derde deel tot een climax.

Hitman III is vanaf 20 januari beschikbaar voor zowel PS4 als PS5.