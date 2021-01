Fortnite draait nu al een aardige tijd mee en nog steeds zijn er veel spelers actief in de Battle Royale game. De ontwikkelaar is er niet vies van om personages uit andere games, series en media te introduceren, zo zagen we al bekende gezichten als Deadpool, Wolverine, Stormtroopers en recent nog Kratos verschijnen. Je garderobe van skins wordt nu nog eens uitgebreid met de bekende Predator.

Dataminers hebben ontdekt dat Predator namelijk de ‘geheime’ skin van de huidige Battle Pass is. Om deze skin vrij te spelen moet je een aantal uitdagingen voltooien en je zal ook niet direct de skin zelf krijgen. Zo krijg je eerst andere Predator gerelateerde cosmetische items. Twee varianten van de Predator zijn beschikbaar na het vrijspelen en je kan kiezen voor een versie zonder of met masker.

Hieronder kan je al een eerste glimp zien van diverse cosmetische items evenals het gecrashte schip van de dodelijke alien. Zijn schip is in Stealthy Stronghold te vinden.

First 3 Mystery Rewards are set to unlock in 4 hours. These are now “Jungle Hunter Quests” pic.twitter.com/D2qdigiSQI — iFireMonkey (@iFireMonkey) January 13, 2021