Het kleine Tarsier Studios uit Zweden wist velen positief te verrassen met Little Nightmares in 2017. De game liet zien hoe angstaanjagend de fantasie van een klein kind kan zijn en aan wat voor gruwelijkheden je dan dient te ontsnappen. Het tweede deel is al enige tijd in de maak en laat zich van zijn beste kant zien in deze nieuwe trailer.

De onderstaande trailer toont nogmaals hoe griezelig, naargeestig en sfeervol de game kan zijn en je zal uiteraard weer moeten ontsnappen aan vele achtervolgingen, waarvan het hart sneller gaat kloppen. De trailer belooft in ieder geval veel goeds en is zeker de moeite waard om te bekijken.

Little Nightmares II verschijnt op 11 februari voor de PS4 en zal later dit jaar ook een PS5-versie krijgen. Mocht je een eerste indruk van de game willen krijgen, dan kan je hier de demo downloaden.