Zit je ook wel eens vast in een game? En zou je dan niet willen dat er plots berichten van andere spelers opduiken, die je tips geven en zo de weg wijzen? Nou, wij ook niet, maar een bericht mét inleiding is beter dan een bericht zonder. Alle grapjes even daar gelaten, valt er wel iets te zeggen voor een systeem waarmee spelers elkaar door middel van achtergelaten berichten in de spelwereld raad geven. Lang leve solidariteit!

FromSoftware introduceerde reeds een dergelijke feature in de Soulsborne games, waar spelers regelmatig geholpen – maar eerlijk is eerlijk: even vaak gekloot – worden door boodschappen van anderen. Sony heeft gezien dat dit systeem werkt en bovendien ook erg gesmaakt wordt door de community. Bijgevolg heeft de studio nu een patent ingediend, waarmee ze een dergelijke feature aan PlayStation willen verbinden.

Het zou dus best eens kunnen dat spelers elkaar in de toekomst kunnen helpen door in-game tags achter te laten. In eender welke game, welteverstaan. Single- én multiplayer. Wij zijn alvast benieuwd of dit ook echt ooit realiteit wordt.

“Such tags introduce an additional dimension of community participation to both single and multiplayer games.”

“Through such tags, players are empowered to communicate through filtered text messages and images as well as audio clips that other game players, including top rated players, have generated and placed at particular coordinates and/or in context of particular events within the game space.”