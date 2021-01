Dik een maand na de release van Cyberpunk 2077 heeft het management van CD Projekt RED nu officieel gereageerd op alle problemen. Middels een video geeft co-founder Marcin Iwiński iets meer zicht op hoe de laatste weken voorafgaand aan de release zijn verlopen. Daarmee wil hij wat inzicht geven op hoe het komt waarom de last-gen versies zou beroerd draaien.

Daarnaast bieden hij en het management team hun excuses aan voor hoe het gelopen is, want het was niet de bedoeling van de ontwikkelaar om de game in de huidige staat af te leveren. De video is ruim vijf minuten lang en kan je hieronder bekijken. Check die zeker even om het volledige verhaal van de studio te horen. Daaronder dankzij Gematsu een korte samenvatting voor als je haast hebt.

CD Projekt RED underestimated the task of first making the game look “epic” on PCs and then adjusting it for old-generation consoles.

In-game streaming needed constant improvement on old-generation consoles, which was the main culprit that made development for consoles difficult.

Internal testing did not show many of the issues experienced by players post-launch.

PC review keys went out in the first week of December, while console review keys were sent out on December 8. The reason for this gap is because CD Projekt RED was “still working hard to improve the quality of the game on old-gen consoles,” and every extra day “brought visible improvement.”

CD Projekt RED’s top priority since launch as been to fix the game’s bugs. Three hotfixes have already been released, which are only “just the beginning.”

The main focus going forward is bug and crash fixes. Patches both small and large will be released regularly, including one in the next 10 days, followed by a larger and more significant patch in the weeks after.

The free downloadable content planned for release in early 2021 is still planned, but CD Projekt RED’s priority is working on fixes. The downloadable content will follow afterwards.

The PlayStation 5 and Xbox Series native versions of Cyberpunk 2077 are planned for release in the second half of 2021. This will be available as a free update for users who own the PlayStation 4 or Xbox One versions.

The team is working on fixes “without any obligatory overtime” to avoid crunch.

CD Projekt RED is working with Sony Interactive Entertainment to bring the game back to the PlayStation Store as soon as possible.

The first wave of reimbursements as part of the “Help Me Refund” initiative have just been sent out.

Verder heeft de ontwikkelaar een roadmap vrijgegeven qua updates, zodat er een duidelijke indicatie is wanneer wat komt. De afbeelding spreekt wat dat betreft voor zich, dus het is nu hopen dat de ontwikkelaar deze belofte waarmaakt. Ze hebben wel aangegeven dat ze vastberaden zijn om kwaliteit te bieden, hoewel dat nog even zal duren moet het uiteindelijk allemaal goed komen.

De eerste grote update zal in ieder geval tussen nu en tien dagen arriveren, waardoor een hoop problemen opgelost moeten worden. De beloofde ‘next-gen’ update is echter uitgesteld en verschijnt nu ergens eind dit jaar.