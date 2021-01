Review: MXGP 2020 – The Official Motocross Videogame – Milestone brengt ons op periodieke basis een aantal verschillende games, dit aan de hand van een officiële licentie. Zo hebben we natuurlijk de MotoGP-games, net zoals de Monster Energy Supercross titels. MXGP is ook een franchise waarin we al meerdere delen gezien hebben en de nieuwste telg is MXGP 2020, die nu op de PlayStation 5 verkrijgbaar is. De franchise bestaat inmiddels al een aantal jaar en door de jaren heen hebben we een stijgende lijn gezien. Nu MXGP 2020 is gearriveerd stapten we weer op de motor om te ontdekken wat deze titel te bieden heeft.

Deelname aan het officiële kampioenschap

MXGP 2020 volgt de lijn van z’n voorgangers en dat is het aanbieden van een primaire modus: de carrière. Dit is de modus waarin je veruit de meeste tijd zult spenderen, waarbij je de hele wereld over reist om deel te nemen aan officiële races. Zo bezoek je meermaals Italië, ook doe je Nederland aan, Turkije ontbreekt vanzelfsprekend niet en zo ga je lekker op reis. Dit levert natuurlijk een brede variatie van banen op, die allemaal naargelang hun equivalent in het echte leven zijn nagemaakt. Zoals in het echte kampioenschap het geval is, zul je ook in MXGP 2020 elke race tweemaal moeten rijden en naargelang je positie scoor je punten voor het algemeen klassement.

Hoe beter je presteert, hoe meer ervaringspunten je krijgt en daarmee zul je in level stijgen. Dit is nodig, want hoe hoger je level is, des te betere sponsors je aan kunt trekken. Veel heeft het niet om handen, maar het kan lucratief zijn. Een sponsor die beschikbaar komt op een hoger level keert namelijk meer uit bij goede prestaties en dat is natuurlijk goed voor de portemonnee. Het is een geinig levelsysteem, maar gezegd moet worden is dat het verder niet heel veel aan de algehele gameplay doet toevoegen en dat komt doordat MXGP 2020 net zoals voorgaande delen een erg compacte game is.

Beperkte carrière

Zoals al aangehaald is de carrière modus de primaire activiteit in MXGP 2020. Je werkt hierin het officiële kampioenschap af en dat zorgt voor genoeg vermaak. Voornamelijk dankzij de variatie in de banen en de best wel toffe gameplay, die weer net wat meer verfijnd aanvoelt dan vorig jaar. Een tip is ook om de physics direct op simulatie te zetten. Dit voelt beter en genuanceerder aan dat standaardinstelling, die voor wat meer statische bewegingen zorgt. Buiten dat is het levelsysteem natuurlijk een onderdeel van je carrière, waardoor je gaandeweg eventueel naar een andere sponsor kunt overstappen. Veel meer heeft dit echter niet te bieden.

Althans, in de carrière modus niet. Het is dus de bekende modus in de meest simpele vorm zonder al te veel poespas. Dat is voor liefhebbers van de sport wellicht prettig, omdat je je niet bezig hoeft te houden met allerlei randzaken. Tegelijkertijd moeten we opmerken dat het wel heel erg beperkt is, want als je deze modus naast carrière modi van andere games legt, dan is de conclusie al snel dat het erg mager is. Een bekend punt, gezien dat ook van toepassing was op dezelfde modus in de eerdere delen. Milestone heeft de focus in die zin ook meer op de gameplay gelegd dan op uitbreiding, waardoor dus het compacte geheel ontstaat.

Bouw je eigen baan

In aanvulling op de carrière modus heb je nog een multiplayer, die je toelaat om tegen anderen te rijden. Veel meer dan dat is het niet. Daar stoppen de mogelijkheden gelukkig niet, want twee andere opties zijn de Track Editor en de Playground modus. In de eerste krijg je de mogelijkheid om zelf een baan in elkaar te knutselen en dat gaat op een vrij simpele manier, waardoor iedereen – jong en oud – hiermee uit de voeten kan. Deze baan kan je vervolgens uitvoerig testen en als de gehele opzet naar wens is, kun je deze online delen net zoals dat je banen van anderen weer kunt downloaden. Dit zou op termijn voor een oneindige stroom aan nieuwe content moeten zorgen.

Toch is het qua variatie wat beperkt en dan niet zozeer qua onderdelen die je kunt gebruiken voor je baan, maar meer wat er omheen hangt. Op moment van schrijven is er namelijk slechts een canvas beschikbaar die al ingevuld is qua omgeving (later volgen er nog drie omgevingen via een gratis update). Als het ware wals je daar dwars doorheen met je baanstukken om zo een crossroute te creëren. Dat voelt wat gek aan, omdat het zo willekeurig aanvoelt. In feite is de basisomgeving een appelgaarde waar je pontificaal een crossbaan in aanlegt. Een voordeel is dat de omgeving automatisch altijd van details voorzien is, een nadeel is echter dat het een beetje vreemd oogt. Zeker als er stukken van de route dwars over een asfaltweg heen gelegd zijn. Ook de hoogteverschillen kun je niet zelf instellen, maar daarvoor moet je de hoogteverschillen van de map gebruiken die vooraf bepaald zijn.

Wat bovendien niet echt handig is, is dat als je een testrit op je nieuwe baan uitvoert en valt, dat je dan op een plek ver buiten de baan gereset wordt. Dit in plaats van op de baan waar het fout ging. Beetje onhandig als je het ons vraagt, want waarom word je niet gewoon teruggezet op de plek waar je was? Goed, het werken met deze editor is zoals al aangehaald voor iedereen erg toegankelijk en het zal ongetwijfeld veel mooie creaties opleveren. Toch is de game ook hier weer erg beperkt qua omgevingen en de creatieve vrijheid, gezien je vooral de structuur van de bestaande map moet volgen in plaats van dat je een lege zandbak krijgt. Wellicht wordt dit op een later moment nog verder uitgebreid, voor nu is het vooral in lijn met de rest van de game en daarmee komen we weer bij dezelfde omschrijving uit: compact.

Vrij rondcrossen

Tot slot kan je nog los in de Playground modus, wat een terugkerend element is. Dit is een grote openwereld, ditmaal gesitueerd in Noorwegen, en daar kun je naar hartenlust vrij rondracen. Je treft op deze grote map een aantal kleine banen aan waar je je skills op los kunt laten, maar ook kun je de uitdaging aangaan en tussen de bomen doorscheuren in de bossen. Uiteraard ontbreekt het hier en daar niet aan trials en de Waypoint functie is weer terug. Hiermee kun je verschillende punten over de map uitstippelen om zo een route te creeëren, die je vervolgens kunt rijden, maar ook delen met anderen. Verder zal het op termijn mogelijk worden om samen met anderen in de Playground modus rond te rijden, al is dat op dit moment nog niet beschikbaar. Zoals de benaming al aangeeft is het echt een ‘speelgrond’ en liefhebbers van de franchise weten dat dit garant staat voor het nodige plezier. Dat is nu niet anders.

Solide racer

MXGP 2020 is in alles een vrij beperkte en compacte game, ook omdat sommige functies pas later worden toegevoegd. Denk hierbij aan de eerder genoemde mogelijkheid om met anderen in de Playground modus te racen, net zoals dat de Race Director modus nog toegevoegd zal worden. Deze modus stelt je in staat om zelf races te creëren samen met uitdagingen, dat voor nog meer variatie moet zorgen. Dat is voor nu toekomstmuziek, feit blijft wel dat er sprake is van een solide racer, want de gameplay voelt goed aan. Met name de haptische feedback geeft je een goed referentie van de impact die je hebt als je landt, net zoals wanneer je echt aan het ploegen bent. Hierbij is men de adaptieve triggers niet vergeten die forse weerstand kunnen bieden naargelang de situatie op de baan. Vanaf de start is gas geven een handeling met lichte weerstand, maar als je op een lastige positie staat, heuvel op moet of in een andere situatie verkeert, dan merk je beduidend meer tegendruk. Afhankelijk van de situatie op de baan geldt dat ook voor de remmen en dat is een geinige extra.

Grafisch ziet de game er in 4K over het algemeen erg goed uit. Het is vooral erg scherp, maar duidelijk is dat het niet een grafisch wonder is. De nadruk ligt op de banen en voor een gedeelte de animaties, alles wat er omheen hangt is dan weer wat simpeler van aard. Gezien je echter met hoge snelheid langs alles heen raast maakt dat op zich niet zoveel uit en je hebt buiten 4K en een framerate van 60 frames per seconde geen aanvullende mogelijkheden qua visuele instellingen. Je bent dus beperkt tot wat de game je biedt en dat is in deze basis prima. Hetzelfde geldt voor de audio, de motoren klinken logischerwijs erg monotoon, maar het geheel krijgt ondersteuning van een degelijke soundtrack en daarmee is de algemene indruk van MXGP 2020 wat ons betreft positief. Het enige is dat de game je nogal snel reset bij een potentieel foutje, terwijl dat niet nodig is. Daarmee is het euvel van inconsistente resets nog steeds aanwezig, net zoals in MXGP 2019 het geval was.