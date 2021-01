Special: De PS5-features van MXGP 2020 – Met de release van de PlayStation 5 zijn veel games die nu verschijnen cross-gen. Hierbij focussen we onze review voornamelijk de PlayStation 5-versies, gezien dat het nieuwe gangbare platform is. Vanzelfsprekend komt dat met de nodige veranderingen en verbeteringen en dat geldt ook voor MXGP 2020, de nieuwste telg in de franchise. In onze review kon je onze bevindingen al lezen en in deze special willen we drie aspecten nog even wat uitvoeriger behandelen, gezien dat de ‘next-gen’ voordelen zijn tegenover de editie die op de PlayStation 4 is verschenen.

Laadtijden zijn… kort

Iedereen die wel eens een game van Milestone heeft gespeeld, zal kunnen beamen dat de grootste bottleneck de laadtijden waren. In elke game duurt het lang voordat je daadwerkelijk aan de slag kunt en dat is wat vervelend. Dit omdat de laadtijden net iets té lang zijn. Op de PlayStation 5 is dat nu een ander verhaal, want dankzij de SSD hebben de laadtijden niet langer echt invloed. Dit pakt voor Milestone natuurlijk goed uit, want het bekende euvel is hiermee van de baan. Hoewel MXGP 2020 nog steeds laadtijden kent, zijn ze dermate kort dat je amper de tijd hebt om je persoonlijke statistieken – die tijdens het laden getoond worden op tabs – te bekijken. Een tabje opzij schuiven en de helft van de informatie checken red je net. Een fijne vooruitgang als je het ons vraagt, want je gaat nu ook daadwerkelijk snel van race naar race en dat komt het speelplezier ten goede.

Strakke visuele presentatie

De game draait op de PlayStation 5 in een resolutie van 4K en dat op een framerate van 60 frames per seconde. Tijdens het spelen hebben we geen enkele keer een framedrop geconstateerd, waardoor we kunnen melden dat de speelervaring zeer soepel is wat het racen echt ten goede komt. Dit maakt de visuele ervaring tot een solide beleving en de 4K resolutie van de graphics zorgt ervoor dat het er haar, maar dan ook echt haarscherp uitziet. Van de blubber op de banen tot wat er op je outfit belandt, net zoals de wapperende kledingstukken en de andere animaties, het ziet er grafisch prima uit. Het is geen nieuwe benchmark voor racegames, maar het is veruit de mooiste MXGP game tot op heden. Dat mag echter geen verrassing zijn. De enige aanvullende grafische optie binnen het visuele aspect is dat je de HDR qua helderheid kan instellen, mits je tv dat toelaat. Zo kun je kiezen voor 1000 of 2000 nits.

Realistische feedback

Als laatste is een van de primaire features van de PlayStation 5 natuurlijk de feedback die je in de DualSense treft. Dit valt ook in deze game op te delen in twee segmenten: haptische feedback en adaptieve triggers. De haptische feedback is instelbaar van laag tot hoog, waarbij de feedback van subtiel tot fors varieert. In feite is het het bekende getril van de controller, maar er zit net wat meer nuance in naargelang de ondergrond, de snelheid, de impact van het landen en de algemene bewegingen die je uitvoert op de baan. Hierdoor voelt het echt aan alsof je door de modder of een grindachtige omgeving rijdt en dat zorgt voor een net iets meer dynamische ervaring.

De adaptieve triggers springen hierbij overigens meer in het oog, want daarin merk je overduidelijk de weerstand. Dit geldt zowel voor het gas geven als het remmen. Als je start, dan heb je met weinig weerstand te maken. Dit komt door de vlakke omgeving en weinig weerstand op de motor, maar zodra je de eerste bocht door bent zul je naargelang de diepte van de sporen meer weerstand voelen en die kan behoorlijk heftig zijn. Het is de baan die hierin de belangrijkste factor vormt en dus bepaalt hoeveel weerstand je krijgt. Dat zorgt voor een net iets meer realistische ervaring. Hierbij is het gas geven of remmen niet per se wat voor de weerstand zorgt; het is vooral hoe snel de motor op gang komt op basis van de ondergrond en de status daarvan.

Hierin is de weerstand zowel voelbaar bij gas geven als bij het remmen, waarbij de eerste het meest te merken valt. Dit om de simpele reden dat je vooral gas geeft in de game. Remmen is hierin van ondergeschikt belang, maar ook dat kan lastig zijn naargelang de ondergrond en op deze manier wordt een meer realistische race-ervaring nagebootst en dit komt de gameplay ten goede. De weerstand in de triggers is overigens aanpasbaar in verschillende standen, waarbij het van laag naar hoog oploopt. Een fijne optie, want net als met de haptische feedback kan het op een gegeven moment best veel impact hebben, gezien het racen haast permanent voor vibratie zorgt. Begrijpelijk gezien de context en situatie, maar als het gaat storen is het te minimaliseren als eventuele optie.

Tot slot laat de PlayStation 5-versie nog meer spelers (maximaal 20) in de online multiplayer toe, waardoor het nog wat drukker op de baan is wat voor meer spektakel en natuurlijk uitdaging zorgt. En daarmee hebben we alle specifieke next-gen features behandeld die op MXGP 2020 van toepassing zijn. Dit alles brengt ons ook tot de conclusie dat als je de game overweegt aan te schaffen, dat we je aanraden om voor de PS5-versie te gaan. Die heeft net wat meer te bieden wat voor een betere ervaring zorgt, waardoor het ook leuker is om te spelen.