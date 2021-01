Afgelopen donderdag verscheen MXGP 2020 – The Official Videogame voor de PlayStation 5, nadat de game eind vorig jaar al voor de PlayStation 4 uitkwam. In onze review heb je meer over deze racer kunnen lezen en in een aankomende special duiken we nog even in de specifieke features die van toepassing zijn op de PS5-versie van de game.

In de tussentijd hebben we een leuke actie in samenwerking met Milestone, we mogen namelijk twee keer een exemplaar van de game weggeven. Het gaat dan logischerwijs om de PS5-versie van de game die je kunt winnen. Interesse? Dan dien je de onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Vraag 1: Hoeveel Grands Prix won Jeffrey Herlings in 2018?

Vraag 2: In welke gemeente wordt de Nederlandse MXGP Grand Prix verreden?

Vraag 3: Waar staat de term ‘MXGP’ voor?

Weet jij de antwoorden? Stuur die dan in door de onderstaande stappen te volgen en wie weet stap je binnenkort wel op de crossmotor om de vele circuits wereldwijd onveilig te maken!

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'MXGP 2020' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PSX-Sense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PSX-Sense leden in de Benelux. Medewerkers van PSX-Sense en Milestone zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 23 januari 2021. PSX-Sense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Milestone.