Het is alweer meer dan drie maanden geleden dat we wat gehoord hebben van Boundary. De game duikt nu weer op en het is duidelijk geworden waarom er zolang een radiostilte was.

Het zit niet echt mee met de ‘tactical space-based shooter’. In 2019 besloot Surgical Scalpels te veranderen van uitgever en het spel zou ergens laat in 2020 verschijnen. Dit bleek ook geen succes te zijn, want nu zal de game door weer een andere uitgever op de markt worden gebracht, namelijk het nieuwe bedrijf: Skytone Games.

Hopelijk zal deze samenwerking wel goed verlopen, zodat we eindelijk aan de slag kunnen met Boundary. Het is overigens nog wel even wachten op de game, want de tactische shooter staat gepland voor deze zomer.