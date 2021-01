Warner Bros. Interactive Entertainment liet in november 2020 weten dat de online servers van Middle-earth: Shadow of Morder eind december 2020 offline zouden gaan. Dit zou betekenen dat de platinum trofee niet langer haalbaar zou zijn. Dat is dus niet het geval.

Monolith Productions – de maker van de game – heeft een aantal aanpassingen gedaan, waardoor het toch mogelijk zal zijn om trofeeën te ontgrendelen die je alleen kon halen als je de game online speelde. Door dit extra werk waren de online servers wat langer online dan gepland, maar deze zijn nu officieel offline.

De aanpassingen die zijn gedaan, zijn als volgt: