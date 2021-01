Dat Ubisoft met een Star Wars-game bezig is, deed vermoeden dat Electronic Arts aan de kant was gezet. Disney liet echter al weten dat er nog steeds een deal is met EA en dat zij ook gewoon Star Wars-titels op de markt zullen brengen. Lucasfilm heeft dit nu ook bevestigd.

Lucasfilm Games’ VP Douglas Reilly heeft in een blog op de Star Wars-website laten weten dat ze trots zijn op de games die Electronic Arts heeft gemaakt en dat de samenwerking wordt doorgezet. Er zijn verschillende Star Wars-titels onderweg van EA, die op een later moment worden onthuld.

“We’re really proud of the games we have created with EA. We will continue working with them and our relationship has never been stronger. While we may not have a lot of details to share at the moment, we’ve got a number of projects underway with the talented teams at EA.”