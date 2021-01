In september 2020 kondigde Ubisoft de openwereld extreme sportsgame Riders Republic aan. Toen gaf de uitgever aan dat de game in februari 2021 zou verschijnen, maar echt veel hebben we in de tussentijd niet van de titel vernomen. Het zojuist aangekondigde uitstel komt dan ook niet als een verrassing.

De Franse uitgever laat via een verklaring weten dat de game naar een later moment in 2021 geschoven wordt. Op dit moment heeft de game nog geen nieuwe releasedatum, maar de bedoeling is wel dat de game nog dit jaar verschijnt. De reden voor het uitstel is zoals we die vaker horen: de ontwikkelaar heeft meer tijd nodig om de beste kwaliteit te bieden.

Hey Riders,

In September, we gave you a first look at our massive multiplayer playground in Riders Republic. We promised an action-packed outdoor sports park, filled with all-out mass races with more than 50 fellow Riders on next-gen consoles, a variety of diverse activities, and insane stunts. We can’t wait to have you traverse our vibrant world and live out your own Rider’s fantasy.

Today, we want to let you know that we have made the decision to move our release to later this year. This additional time will allow our passionate team to deliver the best fun fueled experience to our players.

Thank you so much for your support and understanding. Stay safe and get ready to join the madness of riders republic soon!

—The Riders Republic Dev Team