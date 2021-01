Rainbow Six Siege en Ghost Recon vallen allebei onder het Tom Clancy universum, dus een samenwerking hier en daar is niet gek. Dat zit er nu aan te komen, want Ubisoft heeft aangekondigd dat er een cross-over evenement voor Ghost Recon: Breakpoint op de planning staat. Dit evenement zal op 21 januari beginnen en tot 1 februari duren.

Samen met deze aankondiging heeft de uitgever ook wat informatie over het evenement gedeeld en die details hieronder op een rijtje.

9 gratis missies: de Ghosts zijn te weten gekomen dat Sentinel een giftig gas produceert in Auroa en het over de hele wereld verkoopt. Door de krachten te bundelen met een geïnfiltreerd Rainbow Six Siege-team, moeten spelers de productie stoppen en een tegengif vinden. Hiervoor moeten ze tal van opdrachten voltooien en zich wagen in de dodelijke gasgebieden, waar ze regelmatig een gasmasker moeten dragen en hun filters moeten vernieuwen om te overleven. Na het voltooien van de missies ontgrendelen spelers elf unieke beloningen, waaronder gloednieuwe wapens en volledige skins van Rainbow Six Siege.

de Ghosts zijn te weten gekomen dat Sentinel een giftig gas produceert in Auroa en het over de hele wereld verkoopt. Door de krachten te bundelen met een geïnfiltreerd Rainbow Six Siege-team, moeten spelers de productie stoppen en een tegengif vinden. Hiervoor moeten ze tal van opdrachten voltooien en zich wagen in de dodelijke gasgebieden, waar ze regelmatig een gasmasker moeten dragen en hun filters moeten vernieuwen om te overleven. Na het voltooien van de missies ontgrendelen spelers elf unieke beloningen, waaronder gloednieuwe wapens en volledige skins van Rainbow Six Siege. Nieuwe teamgenoten: na het voltooien van de eerste missie van het event krijgen spelers de mogelijkheid om Operators Ash, Finka en Thatcher overal in de game en op elk moment vanuit het menu in te zetten als alternatief voor reguliere teamgenoten. Hun uiterlijk, wapens en unieke mogelijkheden zijn overgenomen van Rainbow Six Siege.

na het voltooien van de eerste missie van het event krijgen spelers de mogelijkheid om Operators Ash, Finka en Thatcher overal in de game en op elk moment vanuit het menu in te zetten als alternatief voor reguliere teamgenoten. Hun uiterlijk, wapens en unieke mogelijkheden zijn overgenomen van Rainbow Six Siege. Meer dan 120 nieuwe items: volledige skins van Operators en nog veel meer.

De content van dit evenement zal op 19 januari worden toegevoegd aan de game, gezien Ubisoft dan Title Update 3.10 uitbrengt. Verder laat men nog weten dat Ghost Recon: Breakpoint van 21 tot 24 januari gratis te spelen is via een trial. Hieronder valt ook dit cross-over evenement en om tijdig aan de slag te kunnen, kunnen spelers de game vanaf 19 januari pre-loaden.

Tot slot zal Ubisoft de verschillende edities van Ghost Recon: Breakpoint tijdens het aangegeven weekend tegen een aanbiedingsprijs aanbieden. Naar eigen zeggen zal de korting tot 85% op kunnen lopen, dus dat maakt een aanschaf erg aantrekkelijk.