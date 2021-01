Als jij, net zoals vele anderen, met smart zit te wachten op de nieuwe game in het Resident Evil-universum, dan hoef je gelukkig niet lang meer te wachten op nieuwe informatie. Capcom verzorgt namelijk een presentatie over de game op 21 januari.

De presentatie zal niet aan de korte kant zijn en zal bomvol informatie zitten over Resident Evil 8: Village, compleet met een nieuwe trailer en gameplay. Ook zullen we meer te weten komen over de toekomst van de franchise in het algemeen en de richting die Capcom in gedachten heeft voor de aankomende games.

Volgende week donderdag kun je de presentatie volgen op het Twitch kanaal van Capcom Amerika, maar ook op hun andere sociale media. De aanvang van de stream is 23.00 uur onze tijd en het gebeuren zal zo’n drie uur in beslag nemen.

Tevens accepteert Capcom tot en met 25 januari registraties voor een beta die te maken heeft met het 25 jarig jubileum van de Resident Evil-franchise. Je kunt je hier alvast aanmelden. Wat het precies inhoudt, wordt pas bekendgemaakt tijdens de presentatie op de 21ste.

Een korte teaser over wat je die dag mag verwachten, zie je hieronder.