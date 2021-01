Nog dit jaar mogen we het nieuwste deel van The King of Fighters verwachten op onder andere de PlayStation. Dit werd niet al te lang geleden aangekondigd. Nu gaat SNK natuurlijk hard aan de weg timmeren om dit onder de aandacht te brengen bij alle gamers. Zo hebben we nu een trailer gefocust op één van de personages in de game, namelijk Shun’Ei.

Hoewel het allemaal erg snel gaat in de trailer, maken we eruit op dat Shun’Ei twee klauwen gebruikt om te vechten. Een is blauw, de ander is rood. Mogelijk dat dit iets met vuur en ijs te maken heeft. Dit kan je natuurlijk ook allemaal zelf aanschouwen in de trailer én wat screenshots, die daarbij door SNK zijn vrijgegeven.