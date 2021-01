Mocht je al wekenlang twijfels hebben over de aanschaf van Captain Tsubasa: Rise of New Champions, dan hebben we goed nieuws voor je. Vanaf heden valt er namelijk een demo te downloaden uit de PlayStation Store, zodat je even kan kijken of het wat is alvorens je jouw zuurverdiende centen er aan uitgeeft.

Onze Tarek was persoonlijk niet zó te spreken over deze game, maar je eigen oordeel telt natuurlijk nog meer dan die van ons. Om deze demo te vieren, heeft Bandai Namco er ook nog een korte trailer bijgeplaatst, die je hieronder kan bekijken. Speel jij Captain Tsubasa al, of denk jij er na het spelen van de demo anders over? Laat het ons weten in de comments.