Zo’n 10 jaar geleden kwam Scott Pilgrim vs. The World: The Game uit voor de PlayStation 3 en deze week keerde het weer terug, maar nu in een complete variant voor de PlayStation 4.

Deze versie is te downloaden in de PlayStation Store voor slechts €14,99 en bevat alle oorspronkelijke uitbreidingen. Net als toen kun je ook nu weer met drie vrienden samen spelen op één scherm, een optie die tegenwoordig helaas steeds minder vaak voorkomt.

Mocht je liever een fysieke versie van de game willen hebben, dan heb je de optie om het vanaf vandaag bij Limited Run Games te bestellen. Er zijn drie verschillende edities beschikbaar, vanaf $34,99 voor de gewone game tot de Fan Bundle van maar liefst $399,-. Ook hebben ze een heleboel verschillende merch beschikbaar voor pre-order om de echte fans te bekoren.