Opvallend nieuwtje vanuit Tripwire Interactive, uitgever én ontwikkelaar van een van de PlayStation Plus games van deze maand: Maneater. Hoewel de game onderhand al een jaar verkrijgbaar is, blijkt er toch nog nieuwe content aan te komen. Op zich goed nieuws, gezien het een vermakelijke RPG is.

Wellicht heeft de game een soort “second wind” gekregen doordat Maneater deze maand gratis is, waardoor extra content lucratief kan zijn. Tijdens een AMA op Reddit gaf Sean McBride, de art director van Maneater, aan dat er nog wat content staat te wachten voor de toekomst. Wanneer is helaas nog niet bekend, maar we mogen binnenkort meer info verwachten.

“DLC has been confirmed! The team has been working on it for a while now. Hoping to share more information very soon.”