De Assassin’s Creed franchise is door de jaren heen zeker geen vreemde met het gebruik van symbolen en oude talen. Een van deze talen is de Isu taal, die gebruikt wordt door een mysterieus ras. De taal van deze zo goed als goddelijke wezens komt al jaren voor en zo ook in Assassin’s Creed: Valhalla. Een aantal fans van de franchise heeft deze codetaal nu weten te kraken.

YouTube kanaal Access the Animus heeft een lange video geplaatst waarin uitgelegd wordt hoe de taal werkt. Zo zijn ze erachter gekomen dat de Isu taal letterlijk te ontleden is en de manier van ontleden is zeer indrukwekkend te noemen.

Heb jij altijd al willen weten wat die rare symbolen in onder andere Valhalla betekenen? Ga dan zeker even zitten voor de onderstaande video, want het is informatief en leuk in elkaar gestoken.