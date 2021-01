Als onderdeel van de januari sale in de PlayStation Store heeft Sony nu ook voor een korte periode abonnementen toegevoegd. Zowel PlayStation Plus als PlayStation Now zijn tot 20 januari in de aanbieding en in plaats van dat je korting krijgt op het aanschafbedrag, krijg je extra tijd.

Zowel het PlayStation Plus als het PlayStation Now abonnement schaf je aan voor de vaste prijs, maar in plaats van dat het abonnement dan een jaar geldig is, krijg je er 3 maanden extra bij. In feite krijg je dus 15 maanden toegang tot PlayStation Plus of PlayStation Now voor de prijs van 12 maanden.

Een jaarlidmaatschap op PlayStation Now kost €59,99 en kan je hier vinden. Een jaarlidmaatschap op PlayStation Plus kost eveneens €59,99 en kan je hier vinden. PSN-tegoed nodig? Klik dan hier.