Treyarch heeft aangekondigd dat er weer een nieuwe map naar Call of Duty: Black Ops Cold War zal komen. Het gaat om de map ‘Express’, wat een remake is van de klassieker uit Call of Duty: Black Ops 2. Voor fanatieke spelers van de games dus een oude bekende. De map is bedoeld voor een 6 versus 6 opzet en deze zal op 4 februari verschijnen.

Verder mogen spelers van de multiplayer verschillende nieuwe modi verwachten en ook komen er nieuwe playlists naar Call of Duty: Warzone, maar daarin zien we alleen oude bekenden en geen nieuwe varianten. Ook de Zombies modus krijgt een uitbreiding, want op 4 februari zal de Firebase Z map worden toegevoegd aan de game.

En als laatste kunnen we nog melden dat er een nieuwe Operator op stapel staat, Zeyna. Die zal op 21 januari al toegevoegd worden en zal dan beschikbaar zijn in zowel Call of Duty: Black Ops Cold War als Warzone. In de tussentijd is er nog wat andere content uitgebracht, zoals de Cranked modus voor de Zombies en een nieuw zwaard: Wakizashi.

Met andere woorden: spelers van Warzone en Cold War hoeven zich absoluut niet te vervelen de komende periode.