Chaos, explosies en aliens in de jaren ’50. Zo kan je “Squadron 51”, de nieuwste game van ontwikkelaar Assemble Entertainment, eigenlijk perfect omschrijven. In deze titel wordt de wereld aangevallen door een horde aan buitenaardse wezens en het is aan jou om deze kwaadwillige invasie te stoppen en de aarde te redden. Erg origineel klinkt het misschien niet, maar Squadron 51 is toch wel enigszins een opvallende titel.

Squadron 51 is een shoot ‘em up, shmup voor de vrienden, die zich afspeelt in het kader van een sci-fi film uit de jaren ’50… inclusief zwart-wit filter uiteraard. Alle scènes en gevechten voelen dan ook lekker ouderwets aan en zorgen voor een uniek sfeertje. In totaal zal je vier verschillende vliegtuigen hebben waaruit je kan kiezen én de game ondersteunt drop-in drop-out co-op voor twee spelers.

Squadron 51 verschijnt in de loop van 2021 voor de PS4. Check de aankondigingstrailer hieronder.