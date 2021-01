Nu The Last of Us: Part II afgerond is, vragen velen zich vast al af waar ontwikkelaar Naughty Dog nu hun tanden in heeft gezet. De eerste tekenen van een nieuw project doken onlangs op en nu heeft Neill Druckmann van Naughty Dog ook officieel aangegeven dat er gewerkt wordt aan een nieuw project. Een project dat hijzelf bestempelt als “iets heel cool”.

Come work with us! We're making something very cool!🤐 https://t.co/ZGU6W3cAKU — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) January 14, 2021

Uiteraard vergat Neill te vermelden wat dit project precies zal worden, maar dat zou de verrassing verpesten. Wordt het The Last of Us: Part III of kunnen we iets nieuws verwachten? De tijd zal het moeten uitwijzen…