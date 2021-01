We hebben hier in het Westen toch wel even moeten wachten, maar de release van Persona 5 Strikers is nu echt bijna onder ons. Dat vraagt uiteraard om een nieuwe trailer en Atlus lijkt dat te beseffen. Een nieuwe “All-Out-Action” trailer vol gameplaybeelden werd namelijk online gezet en die doet perfect wat je ervan verwacht: de hype vergroten.

De Phantom Thieves schitteren wederom terwijl ze het opnemen tegen hopen vijanden. Flashy moves, soepele combat en een intrigerend verhaal staan je op te wachten. En als dat nog niet genoeg is, dan krijg je bij deze trailer ook nog eens “Rivers in the Desert” te horen, een track die bij vele Persona 5 fans mooie herinneringen zal oproepen.

Bekijk de nieuwe trailer hieronder. Persona 5 Strikers zelf verschijnt op 23 februari.