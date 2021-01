Vlak voor het einde van vorig jaar kondigde ontwikkelaar ArtPlay aan dat er aan een nieuwe modus voor Bloodstained: Ritual of the Night werd gewerkt. Deze Classic Mode zou door middel van een gratis update in de eerste maand van 2021 aan de game toegevoegd worden, maar wanneer precies was nog onduidelijk.

Inmiddels heeft de ontwikkelaar de update voor Bloodstained: Ritual of the Night uitgebracht. Vanaf nu kun je dus aan de slag met de Classic Mode, die overduidelijk geïnspireerd is op oudere Castlevania-games. Verder heeft de update ook voor een leuke crossover met Kingdom: Two Crowns gezorgd. Door deze crossover is er een nieuw Kingdom-level beschikbaar in Bloodstained: Ritual of the Night, waarin je ook een nieuw baasgevecht kan aangaan. Als je de baas verslaat, krijg je de Archer Familiar Shard als beloning.

Hieronder kun je nog een trailer bekijken van de Classic Mode in Bloodstained: Ritual of the Night.