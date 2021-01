GTA Online wordt regelmatig voorzien van nieuwe content. Zo kwam in december de Cayo Perico Heist uit en na die release heeft Rockstar Games al diverse updates met nog meer nieuwigheden uitgebracht. Ook nu heeft de studio weer nieuwe content beschikbaar gesteld.

Net als vorige week kun je nu weer een nieuw voertuig bemachtigen in GTA Online. Ditmaal betreft het de Maibatsu Manchez Scout, die je hierboven afgebeeld ziet. Deze militaire off-road motor kun je aanschaffen bij Warstock Cache and Carry.

Nieuwe promoties ontbreken natuurlijk ook niet bij een nieuwe GTA Online update. Momenteel krijg je dubbele beloningen in alle Survivals. Verder word je uitgedaagd om binnen een tijdbestek van 24 uur de twee Treasure Chests op Cayo Perico te vinden. Als dit je lukt, ontvang je GTA$100K wanneer je volgende week inlogt. Deze week is er tevens een bonus voor iedereen die inlogt. Je krijgt dan namelijk de Shark Livery voor de Pegassi Toreador. Deze sportwagen is overigens de hoofdprijs bij de Lucky Wheel in The Diamond Casino & Resort.

De nieuwe in-game aanbiedingen hebben we tenslotte hieronder opgesomd.