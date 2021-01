Toen Apex Legends in 2019 lanceerde, was er één map beschikbaar in de Battle Royale-game, namelijk Kings Canyon. In latere seizoenen werden twee andere maps geïntroduceerd, wat soms ook betekende dat een bepaalde map uit de game verdween. Kings Canyon was al een tijdje niet meer te vinden in Apex Legends, maar Respawn Entertainment heeft de map nu weer voor een beperkte periode terug gebracht.

Kings Canyon zit namelijk tot en met 21 januari in de rotatie van Apex Legends, zo kondigde de ontwikkelaar aan via Twitter. Je hebt dus maar enkele dagen om weer eens te spelen op de map waar het allemaal mee begon. Wel is er deze keer een aanpassing aan de map gedaan. Je vindt er nu namelijk de Mirage Voyage, op de locatie van de grote krater waar Skull Town voorheen lag.