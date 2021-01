Deze week vond de CES 2021 techbeurs plaats en tijdens dit evenement hield Sony een presentatie, waarin ook de PlayStation 5 kort aan bod kwam. Sony toonde een trailer voor de next-gen console en aan het einde van die trailer waren releasewindows van diverse aankomende PlayStation 5-games te zien. Sony heeft enkele dagen later zelf een nieuwe versie van die trailer gepubliceerd, met daarin opvallende wijzigingen.

In de trailer die Sony heeft geüpload, zijn namelijk de releasewindows van alle third-party PS5-games die in de oorspronkelijke presentatie te zien waren verwijderd, zo merkte Gematsu op. De nieuwe versie toont enkel wanneer Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon: Forbidden West en Returnal moeten verschijnen. De releasewindows van Kena: Bridge of Spirits, Solar Ash, Little Devil Inside, Ghostwire: Tokyo, Stray, Project Athia en Pragmata zijn door Sony uit de trailer gehaald.

Het is onduidelijk waarom Sony de releasewindows van de third-party games uit de trailer heeft verwijderd. Wellicht hebben de uitgevers van de betreffende games Sony verzocht om dit te doen. De uitgevers hebben de releasewindows uit de oorspronkelijke trailer immers nooit zelf bevestigd, wat ook opvallend is. De vraag is natuurlijk of de eerder genoemde releasewindows nog wel gewoon kloppen en enkel te vroeg onthuld zijn, of dat sommige titels misschien op een ander moment zullen verschijnen. De toekomst zal het uitwijzen.