Elden Ring werd tijdens de E3 in 2019 aangekondigd door uitgever Bandai Namco en ontwikkelaar FromSoftware. Sinds de onthulling is het – op zo nu en dan wat kleine details na – opvallend stil gebleven rondom de game. Terwijl we al lange tijd geen nieuwe beelden hebben gezien, is er nu concept art opgedoken.

Het gaat om concept art die illustrator Gabriel Björk Stiernström heeft gemaakt en nu zelf online heeft gezet. De concept art is destijds gemaakt voor de oorspronkelijke onthullingstrailer van Elden Ring, waarmee de game tijdens E3 2019 voor het eerst werd getoond.

Stiernström deelde de afbeeldingen zelf via Reddit en zijn eigen ArtStation-profiel, maar deze posts verwijderde hij later zelf weer. Waarom hij de berichten offline heeft gehaald is onduidelijk. Wel deelde hij nog wat context omtrent zijn concept art. Stiernström maakte de concept art namens Digic Pictures, een bedrijf dat aan de trailer meewerkte. Zelf wist hij op dat moment verder niets over de game en hij is, op deze ontwerpen na, ook niet betrokken geweest bij de ontwikkeling van de game.

Stiernström benadrukt dan ook dat hij geen verdere informatie over Elden Ring heeft en dat we er verder ook niets uit op hoeven te maken. We hopen dat we snel nieuwe beelden van Elden Ring te zien krijgen, maar tot het zover is kun je de concept art van Stiernström hieronder bekijken.