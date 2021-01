In 2014 lanceerde Telltale Games in samenwerking met Gearbox Software een episodische games gebaseerd op de Borderlands-franchise. Tales from the Borderlands, zoals de game werd genoemd, werd behoorlijk goed ontvangen en hoewel er de afgelopen jaren wat geruchten ontstonden over een mogelijk vervolg, is er niks bekend over eventuele toekomstplannen.

Toch lijkt het erop dat we binnenkort weer wat nieuws omtrent Tales from the Borderlands kunnen verwachten. Het blijkt namelijk dat Pan European Game Information (PEGI) een rating heeft gepubliceerd voor een next-gen versie van de game. Volgens de PEGI-rating zou Tales from the Borderlands naar zowel de PlayStation 5 als de Xbox Series X|S komen.

Helemaal zeker is het nog niet, maar met een PEGI-rating lijkt een next-gen versie van Tales from the Borderlands dus echt in aantocht en is het vermoedelijk een kwestie van tijd totdat Telltale Games en Gearbox Software met een aankondiging komen.