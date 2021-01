In 2019 bracht THQ Nordic een officieel gelicenseerde Monster Jam-game uit, genaamd Monster Jam Steel Titans. De uitgever is nu een opnieuw een samenwerking aangegaan met ontwikkelaar Rainbow Studios. Monster Jam Steel Titans 2 is namelijk onthuld door THQ Nordic.

Monster Jam Steel Titans 2 borduurt verder op het eerste deel en komt tegelijkertijd ook met nog meer content en nieuwe features. Zo zijn er in het vervolg 38 trucks om uit te kiezen (in het eerste deel waren dit er 25) en bevat de nieuwe game vijf ‘Monster Jam Worlds’. Dit zijn omgevingen die je kunt verkennen en waarin uitdagingen zijn te voltooien. Nieuw is ook een online multiplayer, waarin zes spelers het in diverse modi tegen elkaar op kunnen nemen. Rainbow Studios belooft daarnaast verbeteringen in onder meer de physics en de AI.

Monster Jam Steel Titans 2 komt op 2 maart uit voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, pc en Google Stadia. Hieronder kun je de aankondigingstrailer bekijken.