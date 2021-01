Sinds de release, nu ruim een maand geleden, is Cyberpunk 2077 uitvoerig in het nieuws geweest. Er leek langzaamaan een einde te komen aan de grote hoeveelheid berichten, echter besloot het management van CD Projekt Red om op alle Cyberpunk 2077 problemen te reageren en gaf het een roadmap voor de game vrij. Jason Schreier van Bloomberg haakte daar echter met een nieuw artikel op in, dat erg hard uithaalt naar het management van CD Projekt Red.

Normaliter delen we de link naar desbetreffend artikel, maar dat heeft nu weinig nut omdat het alleen voor Bloomberg abonnees beschikbaar is. Schreier heeft wel wat punten op Twitter gedeeld, die kun je hier lezen. Kort samengevat komt het op het volgende neer: de ontwikkeling is pas echt in 2016 begonnen. De game was eerder aangekondigd en in ontwikkeling, echter werd er later besloten een andere richting op te gaan waardoor het project weer terug bij af was.

De indrukwekkende demo uit 2019, die nog steeds online te bekijken is en bijna een uur duurt, is volledig ‘nep’. Vrijwel niets daarvan was daadwerkelijk op die manier speelbaar en veel onderliggende systemen waren nog niet geprogrammeerd. Dat is ook de reden waarom zoveel features die je wel in de demo ziet, uiteindelijk niet in de game te vinden zijn. Daarnaast dachten de ontwikkelaars eerst dat de releasedatum van 16 april 2020 een grap was, aangezien ze zelf op zijn vroegst 2022 in gedachten hadden.

Adam Badowski, die aan het hoofd staat van de CD Projekt Red studio en als regisseur aan Cyberpunk 2077 heeft gewerkt, heeft vrij vlot op het artikel gereageerd. Zijn volledige reactie lees je hier. Het valt echter op dat hij slechts een aantal punten uit het artikel aanhaalt en de echt belangrijke zaken negeert. Zijn verdediging komt in ieder geval weinig overtuigend over. Wellicht was het verstandiger geweest om stil te blijven en dezelfde tactiek als Hello Games met No Man’s Sky toe te passen.