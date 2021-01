In een vrij uitgebreid artikel van Entertainment Weekly zijn de eerste beelden van de nieuwe Mortal Kombat film getoond. Alle afbeeldingen staan in dit nieuwsitem, echter raad ik je aan om toch ook het artikel te lezen indien je interesse in de film hebt. Regisseur Simon McQuoid gaat dieper op zijn visie in en vertelt meer over wat je van de film kunt verwachten. Inmiddels is de releasedatum van de nieuwe Mortal Kombat film ook bekend.