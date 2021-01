Vorig jaar verscheen de grappige coöp game “Moving Out” waarbij je met een hoop vrienden op de meest chaotische manieren stukken meubilair uit verschillende huizen moest zien te sleuren. Onderweg sneuvelden er waarschijnlijk wel wat vazen en stoelen, maar wanneer die verdraaide zetel uiteindelijk in de verhuiswagen stond, was alles het zeker en vast waard! De game ondergaat binnenkort echter een ware metamorfose…

Een nieuwe toekomstige update draait het principe van de game namelijk helemaal om: binnenkort kunnen we aan de slag met “Moving In”. De gameplay blijft even chaotisch en even fun zoals tevoren, maar in plaats van meubels uit een huis te slepen, is het nu de bedoeling om allerlei zaken naar binnen te halen én ze op de juiste plek te zetten.

Deze nieuwe modus vervangt uiteraard de originele game niet, maar zal wel gratis te spelen zijn voor alle eigenaars van de basisgame. Een releasedatum van deze update werd nog niet gegeven, maar hieronder kan je wel de trailer al eens bekijken.