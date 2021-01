The NioH Collection verschijnt binnen enkele weken en brengt een PS5-remaster van beide NioH-games met zich mee. Ideaal dus als je deze toppers nog geen kans gegeven zou hebben. Uiteraard betekent dit snellere laadtijden, een 4K resolutie en 120 frames per seconde, maar nu blijkt dat we daarbovenop nog een leuk cadeautje krijgen voor NioH 2. Als je tussen 5 en 26 februari NioH 2 speelt, krijg je namelijk twee nieuwe armour sets: de “Ornate Gold armor” en de “Sohaya Deserter garb”.

From February 5-26, celebrate the release of Nioh 2 Remastered with two new armor sets, available to all Nioh 2 owners for a limited time via a patch:

🔆 Ornate Gold Armor

😼 Sohaya Deserter Garb pic.twitter.com/YX2Q0AzkEx

— PlayStation (@PlayStation) January 15, 2021