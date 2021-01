Vorige zomer werd een PlayStation-versie van de unieke puzzelgame “The Pedestrian” aangekondigd en binnenkort is het dan zover. Zoals initieel gepland was, verschijnt de game deze maand op zowel de PS4 als de PS5.

The Pedestrian is een 2.5D puzzel platformer, waarbij je door middel van verkeersborden een wandelaar van punt A naar punt B moet zien te brengen. De game belooft alleszins een leuke uitdaging te worden waarbij je je grijze hersencellen flink aan het werk zal moeten zetten!

The Pedestrian verschijnt op 29 januari voor de PS4 en PS5. Bekijk hieronder een nieuwe trailer of lees de beschrijving na.

The Pedestrian is a 2.5D side-scrolling puzzle platformer. You are The Pedestrian! Enter into a dynamic 3D world with stunning graphics and challenging puzzles.

You play by rearranging and reconnecting public signs in order to explore and advance through each engaging environment.