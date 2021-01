De HBO-reeks gebaseerd op The Last of Us begint achter de schermen steeds meer vorm te krijgen. Met Neill Druckmann – het creatieve brein achter de videogames – en Craig ‘Chernobyl’ Mazin aan het roer, mogen onze verwachtingen ook best hoog opgespannen worden. Als regisseur voor de eerste aflevering had Mazin zijn zinnen gezet op Johan Renck, ook al bekend van het fenomenale Chernobyl. Waarom zou je immers een winnend team van samenstelling veranderen?

Wel, omdat één van de teamleden met een druk schema zit. Renck moest onlangs verstek geven voor The Last of Us, omdat hij het niet ingepland krijgt tussen zijn andere projecten. Druckmann en Mazin moesten dus op zoek gaan naar een nieuwe regisseur… een zoektocht die eind vorige week witte rook heeft opgeleverd. De Rus Kantemir Balagov zal nu de pilootaflevering regisseren. De man wist met het historische drama Beanpole reeds hoge ogen te gooien en lijkt qua toon alvast een prima match.

Tja, wat kunnen we nog meer zeggen? Dit klinkt allemaal bijzonder veelbelovend… En we zouden liegen als we zouden ontkennen dat we staan te springen om deze reeks een kans te geven.