Kiezen tussen de last- en current-gen versie van een game is doorgaans niet bepaald een dilemma. Als je de optie hebt, kies je toch voor de nieuwste – en dus meestal ook beste – editie? In het geval van Hitman III liggen de kaarten echter anders. De PS5-versie heeft alle toeters en bellen die je van een nieuwe generatie consoles mag verwachten… maar de PS4-editie geeft spelers de kans om het hele avontuur in VR te beleven (op PS5 via backwards compatibility).

Al kan je ook gewoon beide versies installeren op je PS5 en naar hartenlust afwisselen tussen beiden. IO Interactive heeft immers bevestigd dat je voortgang gewoon opgeslagen blijft, zelfs als je van PS4 (VR) naar PS5 wil gaan en omgekeerd. Er is wel één nadeel aan dit verder heuglijke nieuws verbonden: deze aanpak werkt enkel als je beide versies van Hitman III op je console hebt staan. Je moet er dus behoorlijk wat opslagruimte (120-140 GB) voor overhebben.